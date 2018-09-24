براءة إعلامية عربية من تهمة التحريض على الفسق والفجور

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت إحدى المحاكم الكويتية، عن براءة الإعلامية فاطمة العبدالله، بعد اتهامها بمخالفة الآداب العامة، والتحريض على الفسق والفجور، وذلك بعد نشرها صور تصاميم أزياء.

ومن جانبها، كشفت ” العبدلله ” ومحاميتها مريم البحر، عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حكم براءتها من الشكوى المقدمة ضدها من محامي لم يتم الكشف عن هويته.

ورأت الإعلامية الكويتية، أن الشكوى المقدمة ضدها ” كيدية ” ، معلقة على براءتها قائلة: ” من البدايه عرفت كيدية الشكوى ومنافساتي الي وراها وكنت مجهزه لهم نفس الشكوى بس راح اكسب من وراهم اجر واعتقهم لوجه الله وانتو شهود امام الله على هالشي.. لان بضاعتهم خاست ولإن أسعاري عطتهم عشرة صفر وكلهم خسرتهم عقب ما تربحوا من وراكم بجشعهم وطمعهم ” .

وتابعت ” العبدلله ” : ” ماعرفو يضروني إلا بهالطريقه السخيفه والي جمعوا لي وتحزبوا وكادوا لي وأنا فقط قلت حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبت بنعمة من الله وفضل لم يمسسني سوء .. وشكري لله على هالنعمه بان أسامح عباده وازيد اجري اكثر .. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله ” .

جدير بالذكر، أن الإعلامية الكويتية فاطمة العبدلله، تدير صفحة مختصة بالأزياء، حيث تروج من خلالها لـ ” بوتيك ” تمتلكه بعنوان: ” فطوم بوتيك ” ، وتقوم بعرض التصاميم المختلفة مع ذكر السعر بنفسها، سواء بنشر الصور أو مقاطع فيديو توضيحية.