بالفيديو.. أحلام تغني لزوجها في عيد ميلاده

أماني الغامدي(صدى):

كسرت الفنانة الإماراتية أحلام، فترة اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي التي حددتها حتى الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد.

ونشرت ” أحلام ” على حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ، مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري، مشاركة جمهورها الاحتفال الذي أقيم في أحد مطاعم فرنسا برفقة أصدقائهما.

وعلقت على مقطع الفيديو، قائله ” كل عام وأنت بألف خير يا حبيبي وَيَا عزي وتاج راسي وربي يحميك لي ولعيالنا ولا يفرقنا، يارب هالسنة وكل السنوات سنين السعادة والنجاح ربي لا يحرمني منك ولا من محبتك لي ولعيالنا “.

وكانت ” أحلام ” أعلنت اعتزالها الظهور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتفرغ الكامل لتحضير ألبومها الجديد.