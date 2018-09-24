بالصور.. مطارات المملكة تحتفي مع المسافرين باليوم الوطني الـ 88

الرياض(صدى):

نظَمت الهيئة العامة للطيران المدني حزمة من الفعاليات احتفالا باليوم الوطني الـ 88، للمملكة العربية السعودية، وذلك في مبنى الهيئة بالرياض وفي مقر مطارات المملكة.

ورسمت الهيئة لوحة بانوراميه وعروض وطنية في أروقة صالات السفر بالمطارات وشاركت المسافرين الاحتفال بيوم الوطن عبر تقديم تراث المملكة المتنوع ثقافياً واجتماعياً، من خلال عدة عروض فلكلورية شهدتها المطارات في عدة مناطق، وشارك مبنى الهيئة في الاحتفال وتوشح بالإضاءة الخضراء، وتزين بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصور لسمو ولي عهده – حفظهما الله -، وعلم المملكة.

وتوشحت الصالات في اليوم الوطني بالألوان الخضراء وأعلام المملكة وعبارات التهنئة المختلفة من خلال الشاشات الداخلية في صالات السفر، وقدمت هيئة الطيران المدني آلاف الشالات والبروش التي تحمل العلم السعودي للمسافرين عبر الصالات والمكاتب التنفيذية والصالات الملكية، إضافة إلى بث أغاني وطنية احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

واحتضنت مطارات المملكة فعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين على الرحلات المختلفة بالورود والحلوى، وتوزيع الأعلام الوطنية وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة، وأخذ اللقطات التذكارية عبر منصة خُصصت للتصوير احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.

كما تم رفع لوحات تعبيرية في صالات السفر لمؤسس هذا الكيان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – وصور لخادم الحرمين الشريفين وصور لولي العهد – حفظهما الله -، واكتسى برج المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وبرج المراقبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بألوان الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 88 للمملكة.