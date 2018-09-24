ميزة جديدة لقراءة رسائل واتساب المحذوفة

وكالات(صدى):

ظهرت ميزة جديدة، على واتساب ترضي فضول الكثيرين؛ حيث تمكن تلك الطريقة من استعادة الرسائل بعد إرسالها خلال 7 دقائق على هواتف أندرويد، لكن يجب أن يعمل الهاتف على نظام التشغيل Android 4.4 أو أعلى.

وتعد من الخطوات المهمة لاستعادة الرسائل هي: قم بتنزيل وتثبيت تطبيق سجل الإشعارات Notification history من بلاى ستور، ثم افتح التطبيق وقم بالسماح بالإخطارات ووصول المسئول administrator access؛ فيما سيبدأ التطبيق بتسجيل تاريخ الإشعارات.

ويأتي بعد ذلك ” اضغط ” على واتس آب لترى كافة الاخطارات؛ ثم ابحث عن اسم جهة الاتصال أو رقمها واضغط عليها للعثور على الإخطار المرغوب به؛ بينما يمكن للتطبيق تخزين أول 100 حرف فقط من الرسالة.

وسيتم حذف الرسائل بمجرد إعادة تشغيل جهازك، كما يمكن لهذا التطبيق استرداد الرسائل التى أدت إلى إنشاء الإشعارات على جهازك فقط وتمت رؤيتها أو التفاعل معها