أسباب التثدى عند الرجال وطرق العلاج

أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن 40% من حالات التثدي عند الرجال تظهر لأسباب هرمونية، أو تناول ادوية تسبب خلل في الهرمونات وهناك نسبة كبيرة من الحالات لا يعرف سببها.

وأضاف، أن الحالات التي تزيد فيها نسبة هرمون الإستروجين عن نسبة التستوستيرون لدى الرجل، يحدث فيها تضخم داخل نسيج الثدي، لتظهر أعراض التثدي بوجود كتلة في الثدي، تكون في طور التضخم، وقد تظهر في أطراف الثدي أيضا.

وتابع عماد الدين ، أن علاج التثدي عند الرجال يتم بكشف السبب الحقيقى لمعالجته، برغم أن 75% من الحالات لا يتم معرفته وترتبط قوة الغربية في العلاج بالحرج الناجم عنها وعادة ما يتم العلاج بواسطة إجراء عملية جراحية، فيتم استئصال الجزء التصخمي بواسطة جرح على حدود حلمة الثدي.

واختتم أن اتخاذ القرار بشأن نوع العملية الجراحية المناسبة لمعالجة حالات التثدى يتعلق بكمية الجلد الزائد إذ يقرر الطبيب ما إذا كان ينبغي أيضا إزالة جزء من الجلد إضافة إلى الغدة أم لا.