السومة يتصدر تشكيل آخر جولات دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

تصدر اللاعب عمر السومة، تشكيل آخر جولات دوري المحترفين، وفقًا لموقع ” سوفاسكور ” العالمي المتخصص في إحصائيات اللاعبين.

واختار الموقع العالمي تشكيلة الجولة الثالثة التي أشعلت نتائجها المنافسات، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

الدفاع: حمد المنصور – علي البليهي – محمد آل فتيل – لويس أبودي.

خط الوسط: أنسيلمو – أحمد موسى – بوديسكو – جهاد الحسين.

الهجوم: عمر السومة – جوانكا.

وكانت الجولة الثالثة من دوري المحترفين شهدت مباريات مثيرة وهامة، والذي من المتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأقوى في تاريخ المسابقات المحلية.