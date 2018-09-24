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السومة يتصدر تشكيل آخر جولات دوري المحترفين

السومة يتصدر تشكيل آخر جولات دوري المحترفين
نواف السالم(صدى):

تصدر اللاعب عمر السومة، تشكيل آخر جولات دوري المحترفين، وفقًا لموقع ” سوفاسكور ” العالمي المتخصص في إحصائيات اللاعبين.

واختار الموقع العالمي تشكيلة الجولة الثالثة التي أشعلت نتائجها المنافسات، والتي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: رايس مبولحي.
الدفاع: حمد المنصور – علي البليهي – محمد آل فتيل – لويس أبودي.
خط الوسط: أنسيلمو – أحمد موسى – بوديسكو – جهاد الحسين.
الهجوم: عمر السومة – جوانكا.

وكانت الجولة الثالثة من دوري المحترفين شهدت مباريات مثيرة وهامة، والذي من المتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأقوى في تاريخ المسابقات المحلية.


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