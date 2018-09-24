تسريب صور لهاتفي ” جوجل ” المرتقبين

لندن(صدى):

قامت صحيفة ” ذا ديلي إكسبريس ” البريطانية، بنشر صور مسرّبة لهاتفَي ” جوجل ” المرتقبين ” بيكسل 3 ” و ” بيكسل 3 إكس إل ” .

حيث تبرز الصور الجديدة الهاتفين بتصميميْن مختلفيْن، لكنهما يعتمدان على كاميرا أمامية مزدوجة لالتقاط صور أفضل، إلا أن هاتف ” بيكسل 3 إكس إل ” سيعتمد على منظومة الشاشة الكاملة، التي تجعل الكاميرا الأمامية المزدوجة ممتزجة مع الشاشة بعكس ” بيكسل 3 ” .

وعن إمكانيات الهواتف، فإن هاتفَي ” جوجل ” سيتمتعان بإطار أسفل الشاشة، مع تمتعهما بتقنية من الحافة إلى الحافة، كما يوجد سماعات يبدو أنها ستكون سماعات ” ستريو ” ؛ لتقديم تجربة صوت راقية وقوية.

يُذكر أن ” جوجل ” ستعلن رسميًا عن هاتفيها ” بيكسل 3 ” و” بيكسل 3 إكس إل ” في حدث عالمي يوم 9 أكتوبر المقبل.