بالفيديو.. في اليوم الوطني.. كوثر الأربش تلقي قصيدة من تأليفها بعنوان ” سعوديون “

عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو، نشرته الكاتبة كوثر الأربش، عضو مجلس الشورى، وعضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، قيامها بإلقاء قصيدة من تأليفها تحمل عنوان ” سعوديون ” ، وذلك احتفالًا منها باليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وأظهر المقطع، كوثر الأربش وهي تقرأ قصديتها خلف ” ميكرفون ” ، في حين يعرض في الخلفية صور للمملكة وقادتها، مهنئة من خلالها السعوديين باليوم الوطني.

وتحدثت عضو ” الشورى ” ، خلال قصيدتها، عن تاريخ المملكة وتوحيدها وتآلف مواطنيها وتماسكهم ووحدتهم، مشيدة بالجهود المبذولة في خدمة الحجاج، وخطة التنمية.

فيما تضمنت القصيدة، إشادة بجهود المملكة في مواجهة الحوثيين، واصفة الجنود في الحد الجنوبي بـ ” الأسود ” مضيفة: ” مهما ارتفعنا في سماء الحضارة لا ننسى أخلاقنا ونمضي للأمجاد ونبتسم ” .