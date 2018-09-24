تويوتا تعلن دعمها لأندرويد أوتو في سياراتها

طوكيو(صدى):

في مطلع 2018، أعلنت تويوتا بأنها ستدعم أبل كاربلاي وأخيراً في سياراتها ابتداءً بأفالون 2019، إلا أنها رفضت أندرويد أوتو خوفاً من جمع جوجل بيانات العملاء واختراقها خصوصيتهم، مع ذلك، هذا سيتغير خلال أسابيع.

حيث كشفت مصادر مطلعة إلى بلومبيرج بأن الصانعة اليابانية اتفقت مع جوجل على إتاحة أندرويد أوتو في سياراتها، وأن الإعلان سيتم خلال أكتوبر 2018.

لا نعلم سبب التغيّر المفاجئ بقرار تويوتا، لكن يمكننا التخمين بأن عملاق محركات البحث قدّم تنازلات وتعهدات إليها بعد إفصاحها عن مخاوفها.

الجدير بالذكر أن المستهلكين يفضلون أندرويد أوتو وأبل كاربلاي بفضل النظام المألوف بالهواتف الذكية الذي يجعل استخدامه سهلاً، وبما أنه يشتمل التطبيقات والرسائل والمكالمات والملاحة، فإن هذا يؤدي إلى تشتيت أقل عن الطريق كون الجوال متزامن مع السيارة ولا حاجة إلى تفقده باستمرار.