إلغاء اشتركات 1.7 مليون شخص من ” تيسير “

نايف السالم(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، قبل نحو شهرين عن برنامج ” تيسير ” ؛ حيث نشرت لاحقًا مقطع فيديو شرحت خلاله كيفية الاستفادة من البرنامج، لافتة إلى أنه يوفر خيارات سداد ميسرة لمشتركي القطاع السكني، الذين تتراوح فواتيرهم بين 300 – 3000 ريال، كما أنه يفيد في تقسيط المديونيات المتراكمة.

ومن جانبها، كشفت مصادر أن ما يقارب 1.47 مليون مستهلك قاموا بإلغاء اشتراكاتهم في برنامج ” تيسير ” التابع لشركة الكهرباء، وذلك من أصل نحو 3.4 مليون مشترك، وهو ما يعادل 43.5% من إجمالي المشتركين.

وأرجعت أسباب إلغاء هذا العدد من المستهلكين لحساباتهم بالبرنامج، الذي يساعد المستهلكين في القطاع السكني على سداد وتقسيط قيمة الفاتورة، ومعرفة استهلاكهم وتحديد ميزانيته، إلى أن الحسابات جرى إدخالها للبرنامج دون علمهم أو إخطارهم.