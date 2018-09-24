إلغاء اشتركات 1.7 مليون شخص من ” تيسير “
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، قبل نحو شهرين عن برنامج ” تيسير ” ؛ حيث نشرت لاحقًا مقطع فيديو شرحت خلاله كيفية الاستفادة من البرنامج، لافتة إلى أنه يوفر خيارات سداد ميسرة لمشتركي القطاع السكني، الذين تتراوح فواتيرهم بين 300 – 3000 ريال، كما أنه يفيد في تقسيط المديونيات المتراكمة.
ومن جانبها، كشفت مصادر أن ما يقارب 1.47 مليون مستهلك قاموا بإلغاء اشتراكاتهم في برنامج ” تيسير ” التابع لشركة الكهرباء، وذلك من أصل نحو 3.4 مليون مشترك، وهو ما يعادل 43.5% من إجمالي المشتركين.
وأرجعت أسباب إلغاء هذا العدد من المستهلكين لحساباتهم بالبرنامج، الذي يساعد المستهلكين في القطاع السكني على سداد وتقسيط قيمة الفاتورة، ومعرفة استهلاكهم وتحديد ميزانيته، إلى أن الحسابات جرى إدخالها للبرنامج دون علمهم أو إخطارهم.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34533 ] نشر منذ 1 ساعة
نزلتوا البرنامج فجأة ودخلتو الناس فيه
بدون أشعار
طبيعي الناس تخاف لأن هذا طبع بن آدم يخاف من كل ماهو جديد ومجهول
خصوصآ لاكان المصدر من شركة الكهرباء
الي كشششششرت عن أسنانها من بداية الصيف
بفواتير باهظة كسرت ظهور الناس
وصاروا يقرؤون كلمة تيسير تعسير😂😂😂😂