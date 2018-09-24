6 حيل لمقاومة الجوع خلال الرجيم

أماني الغامدي(صدى):

ترغب الكثير من النساء في نجاح نظام الرجيم الخاص بها رغبةً في إنقاص الوزن الزائد الذي تعاني منه منذ فترة، ولكن رغم زيادة الرغبة في خسارة وزنها إلا أن الشعور بالجوع والرغبة في تناول المزيد من الطعام قد تنتصر في بعض الأوقات الأخرى دون إرادتها ما قد يشعرها بالإحباط والخوف من عدم نجاح الرجيم.

ونظرًا لأن الإيحاء بالجوع هو الدافع الرئيسي لتناول كميات كبيرة جدًا من الطعام، فحاولنا البحث عن طرق تخدعين بها نفسك لتمنحكِ شعور دائم بالشبع والهروب من الإحساس بالجوع حتى وإن كان حقيقيًا.

وهذه بعض الطرق التي تساعدكِ على السيطرة على مشاعر الجوع خلال أنظمة الرجيم المختلفة.

1. تناول وجبة الفطور يوميًا:

لا ينبغي على أي شخص تجاهل وجبة الفطور سواء ممن يرغبون في إنقاص وزنهم أو غير ذلك، لذا احرصي على تناول وجبة الفطور بصورة يومية مع ضمان احتوائها على البروتينات والألياف الغذائية المفيدة، لأنها بطيئة الامتصاص وتعمل على ملء المعدة والتغلب على الشعور بالجوع.

2. تناول الخضروات والفواكه على مدار اليوم:

مهما كانت الحمية التي تتبعينها، لا بد من تناول خضروات وفواكه متنوعة على مدار اليوم، فهي أطعمة غنية بالألياف تشعرك بالشبع والامتلاء. وإذا شعرتِ بالجوع الشديد، يمكنكِ تناول حبة من الفواكه أو الخضروات أو كوب من الحليب خالي الدسم، فهذه الوجبات تكسبكِ الشعور بالشبع وتوفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

3. شرب كميات كبيرة من المياه:

يساعد الإكثار من شرب المياه على كبح الشهية والتغلب على الشعور بالجوع. فاحرصي على شرب ما لا يقل عن 2 لتر من المياه يوميًا دون انتظار الشعور بالعطش، وخصوصًا قبل الوجبات الرئيسية لأن ذلك يعمل على ملء المعدة وتناول كميات أقل من الطعام وعدم الشعور بالجوع بعد ذلك، ويساعد أيضًا بنسبة كبيرة في نجاح الرجيم والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة في الوزن.

4. غسل الأسنان:

إلى جانب أهمية غسل الأسنان في المحافظة على صحة أسنانك ومنع إصابتها بالتسوس، فهناك أيضًا فائدة كبيرة من غسل الأسنان في الحفاظ على فعالية الرجيم، وهي أنها تشعركِ بعدم الرغبة في تناول الطعام لفترة من الوقت.

5. الاعتماد على الأطباق الصغيرة:

يمكنكِ استخدام الأطباق والملاعق الصغير لتحددي كمية الطعام المسموح لكِ بتناولها. فعلى الرغم أن تناول الطعام في طبق كبير الحجم هو أمر مريح للعينين، لكنه بالتأكيد يجعلكِ تكتسبين المزيد من الوزن، لذا فإن تناول الطعام في أطباق صغيرة الحجم يعمل على الشعور بالشبع بشكل أسرع.

6. الهروب من شعور الجوع بالنوم:

تبلغ مخاطر الجوع ذروتها إذا كان مرتبطًا بالمساء، حيث يتسبب تناول الطعام ليلاً وقبل النوم في زيادة الوزن بشكل سريع، لذا فمن الأفضل الهروب والنوم كلما داومكِ الشعور بالجوع. واحرصي أيضًا على تنظيم مواعيد النوم يوميًا لتتراوح بين 7 و9 ساعات للحفاظ على معدل حرق ثابت.