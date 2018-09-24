بالفيديو والصور.. تعليم الرياض تقيم جدارية لجنودنا البواسل

بدر الحارثي تصوير منصور حزام / عبدالعزيز حامدي(صدى):

تقيم إدارة تعليم منطقة الرياض وبرعاية معرض بلاتينيوم للسيارات جدارية ضخمة في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز تتيح للمواطنين التعبير عن مشاعرهم عن حبهم للوطن بمناسبة اليوم الوطني وتوجيه رسالة شكر وعرفان لجنودنا البواسل وتقديم الهدايا للأطفال بمناسبة اليوم الوطني ٨٨.

وحضر تدشين اللوحة سعادة مدير إدارة تعليم الرياض الاستاذ حمد الوهيبي الذي هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذه المناسبة ومقدما شكره الجزيل لجنودنا البواسل بشكل عام، وبعد ذلك تم تكريم بعض أبناء شهداء الواجب الذي قدموا من محافظة صبيا للمشاركة في تدشين الجدارية.