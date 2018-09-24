بيليتش خلفا لرامون دياز في الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، عن اقتراب إدارة نادي الاتحاد من الاتفاق النهائي مع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش صاحب الخمسين عامًا لقيادة دفة الفريق الكروي الأول خلفًا للمقال الأرجنتيني رامون دياز، فيما من المنتظر الإعلان عن التوقيع الرسمي معه بعد الانتهاء من كافة الترتيبات وتجهيز العقد الرسمي.

وخاض ” بيليتش ” عدة تجارب تدريبية بدأها من هايدوك سبليت الكرواتي 2001، ولم يستمر لأكثر من عام ثم انتقل إلى مرحلة تدريبية مختلفة عندما درب المنتخب الكرواتي الوطني تحت سن 21 عامًا لمدة موسمين وقد صنع عدد من النجوم يتقدمهم الكرواتي مودريتش إلى إن الاتحاد الكرواتي استعان بخدماته لتدريب المنتخب الكرواتي الأول لمدة 6 مواسم من عام 2006 إلى 2012.

وكانت أول محطة تدريبية له خارج كرواتيا، عندما انتقل إلى الدوري الروسي وقام بتدريب لوكوموتيف موسكو لمدة موسم واحد، وانتقل إلى المرحلة ما قبل الأخيرة بشكتاش التركي لمدة موسمين وآخر محطاته التدريبية وست هام يونايتد الإنجليزي ومازال عقده ساري.

وكانت انتشرت أنباء، عن اقترب نادي الاتحاد من التعاقد مع المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين، المدرب السابق للهلال ونادي أهلي دبي الإماراتي.