في واقعة صادمة.. العثور على ” سلحفاة ” في رحم امرأة
شهدت جزر الكناري في إسبانيا، واقعة غريبة من نوعها، حيث تم العثور على ” سلحفاة ” في رحم امرأة بريطانية الجنسية.
جاء ذلك بعد أن بدأت السيدة تشعر بشيء غريب داخل بطنها، وذلك بعد يومين من حضورها احتفالات مع أصدقاء بريطانيين في الجزيرة، وعليه، توجهت المرأة على الفور لأحد المراكز الصحية بجزيرة تينيريفي التابعة لجزر الكناري الإسبانية، للخضوع إلى فحوصات بسبب شعورها بألم في أسفل بطنها.
وأصيب الأطباء بحالة من الصدمة والذهول، وذلك بعد أن تفاجأوا بالعثور على سلحفاة نافقة داخل رحم السيدة البريطانية، الأمر الذي أسفر عن إصابتها بالتهابات جراء ذلك، علمًا بأنه لم يتم التعرف على كيفية وصول السلحفاة إلى رحم السيدة حتى الآن.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34533 ] نشر منذ 1 ساعة
شكلها حطتها ونستها🤔
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2571 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد سبحت بدون ملابس 😅😅😅
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54613 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههه ياترى صغيره كبيره ، ايش حجمها ………..؟
,, استغفر الله العظيم ,,
,, يمكن دخلت وهي مستلقيه على الشاطي او حاجة بهذا المعنى او حوله ,,,,,,,,,,,,
,, الله اعلم ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2571 ] نشر منذ 1 ساعة
هنا المعنى الحقيقي لكلمة زحلطن
😂😂😂😂
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34533 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54613 ] نشر منذ 53 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههه ..
.. ايوالله ياخوي زحلطت ولا احد سمّى عليها ,,
,, زحلطت في بحيره غير البحيرة اللي هي تعرف ,,
,, وماتت من العفن .. اعزك الله ومن يقرا ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2571 ] نشر منذ 30 دقيقة
طلعت ماهي هينة 🐢
😅😅😅