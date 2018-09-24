في واقعة صادمة.. العثور على ” سلحفاة ” في رحم امرأة

لندن(صدى):

شهدت جزر الكناري في إسبانيا، واقعة غريبة من نوعها، حيث تم العثور على ” سلحفاة ” في رحم امرأة بريطانية الجنسية.

جاء ذلك بعد أن بدأت السيدة تشعر بشيء غريب داخل بطنها، وذلك بعد يومين من حضورها احتفالات مع أصدقاء بريطانيين في الجزيرة، وعليه، توجهت المرأة على الفور لأحد المراكز الصحية بجزيرة تينيريفي التابعة لجزر الكناري الإسبانية، للخضوع إلى فحوصات بسبب شعورها بألم في أسفل بطنها.

وأصيب الأطباء بحالة من الصدمة والذهول، وذلك بعد أن تفاجأوا بالعثور على سلحفاة نافقة داخل رحم السيدة البريطانية، الأمر الذي أسفر عن إصابتها بالتهابات جراء ذلك، علمًا بأنه لم يتم التعرف على كيفية وصول السلحفاة إلى رحم السيدة حتى الآن.