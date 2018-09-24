بالفيديو.. القبض على فتاتين بتهمة خطف الأطفال من أمام المدارس
ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على سيدتين بتهمة محاولة خطف أطفال من أمام مدرسة ” فاطمة الزهراء ” بعبد المنعم رياض في القاهرة.
وثق ذلك مقطع فيديو يظهر تجمعا كبيرا من الأهالي وسط اعتداءات على السيدتين بعد كشف محاولتهما، إلا أن الشرطة تمكنت من تخليصهما من الاشتباكات وأخذهم إلى مقر الشرطة للتحقيق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54613 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلن مايجيهن ,,
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34533 ] نشر منذ 2 ساعتين
ريه وسكينه
عادو للظهور😱