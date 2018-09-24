بالفيديو.. القبض على فتاتين بتهمة خطف الأطفال من أمام المدارس

القاهرة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على سيدتين بتهمة محاولة خطف أطفال من أمام مدرسة ” فاطمة الزهراء ” بعبد المنعم رياض في القاهرة.

وثق ذلك مقطع فيديو يظهر تجمعا كبيرا من الأهالي وسط اعتداءات على السيدتين بعد كشف محاولتهما، إلا أن الشرطة تمكنت من تخليصهما من الاشتباكات وأخذهم إلى مقر الشرطة للتحقيق.