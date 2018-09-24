في عودة جديدة.. ” ريماس ” تستعد لإطلاق ألبومها
قررت المطربة الخليجية ريماس مؤخرًا، العودة مرة أخرى لنشاطها الفنى؛ وذلك من خلال ألبوم جديد تستعد لإطلاقه نهاية 2018.
وعن عودتها الجديدة، فإن ” ريماس ” تعود للتعاون مع مجموعة من الشعراء والموزعين والملحنين المصريين والخليجيين، كما أنه من المقرر أن تختار من بين أغنيات الألبوم بعض الأغنيات لتصويرها على طريقة ” الفيديو كليب ” ؛ وذلك لتقديمها على القنوات المصرية والعربية.
يُذكر أن ” ريماس ” تعود للغناء بعد نجاحها فى تقديم ألبومها الأول، والذى لاقى نجاحًا كبيرًا خاصة أغانى ” زعلتك ” و” أمانة ” و” مرات مصطفى ” .
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