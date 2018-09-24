” مدى ” توضح تفاصيل انقطاع خدمات السحب والدفع الإلكتروني

علي القحطاني (صدى):

أكدت شبكة ” مدى ” على اعتذارها لعملائها عن انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني صباح أمس الأحد وما سببته لهم من إحراج، لافتًا إلى أن الخلل خارج عن إرادتها.

وأوضحت ” مدى ” أن انقطاع الخدمة يرجع إلى حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي، وتمت السيطرة عليه وإعادة تشغيل الخدمة جزئيًا من خلال مركز العمليات الاحتياطي.

كما أشارت إلى أنه تم إعادة الخدمة تدريجيًا لضمان عدم تأثر أنظمة البنوك بأي من هذه الإجراءات، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الخدمة إلى العمل بأقصى سرعة ممكنة.

وأضافت أن فرق الشبكة قامت ببناء الخوادم المضررة وإصلاح الأعطال الكهربائية التي أصابتها تمهيدًا لإعادة تشغيل الخدمة من خلال المركز الرئيسي، حيث عادت خدمات الدفع الإلكتروني والسحب إلى العمل بشكل كامل وطبيعي في الساعة الـ12:45 من ظهر الأحد.

وكانت “مدى ” قالت على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أمس الأحد: ” تمت السيطرة على الحريق وإعادة تشغيل الخدمة جزئياً من خلال مركز العمليات الاحتياطي، علماً انه سيتم اعادة الخدمة تدريجياً لضمان عدم تأثر انظمة البنوك بأي من هذه الاجراءات “.

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