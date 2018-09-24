القدمان يساعدان في التخلص من سموم الجسم

أماني الغامدي(صدى):

يعد نقع القدمين في ماء بملح إبسوم أحد أشهر طرق تخليص الجسم من السموم عن طريق القدمين، ويرى البعض أن تغير لون الماء بالملح يعني أن عملية تخليص الجسم من السموم آتت النتائج المرجوة منها.

لكن تلك المعلومة ليست صحيحة علميًا فتغير لون الماء ربما يحدث لوجود شوائب وليس للسموم الخارجة من الجسم دور في ذلك، وحتى إن لم يثبت علميًا إلى الآن فعالية تخليص الجسم من السموم عن طريق الأقدام، فقد ثبتت فوائد أخرى لنقع القدمين في الماء الدافئ مضافا إليها أملاح إبسوم.

ولا يشترط شراء منتجات باهظة الثمن لإضافتها للماء، فيما من بين الفوائد التي تحققها هذه الطريقة، منح الجسم توازن الحموضة، والاسترخاء وخفض التوتر وتعزيز المناعة وصحة القلب وخسارة الوزن.

ويمكن استخدام كوب من خل التفاح مع الماء الدافئ بدلًا من ملح إبسوم، وتترك القدمين في الماء لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة ، أو إضافة البيكينج صودا مع الماء الدافئ مع تدليك القدمين وما بين الأصابع.