أنجلينا جولي تزوجت سرا بعد قصة حب قوية

أماني الغامدي(صدى):

تعيش النجمة أنجلينا جولي، قصة حب جديدة مع مليونير بريطاني بشكل سري، وذلك في أول قصة حب تعيشها بعد انفصالها عن براد بيت في 2016.

ونشرت مجلة New Idea تقريرًا كشفت خلاله الأمر، لافتة إلى أن حبيب أنجلينا جولي المليونير كان يعيش حالة من اليأس والإحباط بسبب حبه الشديد لها.

وقالت المجلة في تقريرها أن الثنائي أقاما حفل زفاف بسيط خلال عطلة السبوع الماضي في حديقة قصر أنجلينا، بحضور أولادها، وسط تكتم شديد من النجمة العالمية على تفاصيل الحفل، حيث وصفته يومًا جميلًا فقط.