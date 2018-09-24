الأهلي يتطلع لتكرار انتصار الذهاب أمام المحرق

نواف السالم(صدى):

يسعى النادي الأهلي اليوم الاثنين، إلى الفوز المحرق البحريني في إياب دور الـ32 لكأس العرب للأندية الأبطال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وذلك في تمام الساعة التاسعة؛ حيث التقيا ذهابًا بالبحرين وفاز الأهلي بثنائية نظيفة بواسطة سعيد المولد وعمر السومة.

ويتأهل الراقي رسميًا إلى الستة عشر من البطولة في حال التعادل بأي نتيجة أو الفوز، فيما يحتاج المحرق للفوز بأكثر من هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه.

وفي السياق نفسه، يغيب معتز هوساوي عن صفوف الأهلي بسبب دخوله المستشفى لإصابته بضيق بالتنفس ووجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعلاجه خارج المملكة.