الرجال الأكثر عرضة لزيادة الوزن بعد الوقوع في الحب

أماني الغامدي(صدى):

توصلت إحدى الدراسات الأمريكية الحديثة، إلى أن الوقوع في الحب، لا يجلب مشاعر السعادة والفرح فقط إلى حياة صاحبه، بل يمكنه إضافة بعض الكيلوجرامات الزائدة إلى وزنه.

وبيّنت الدراسة، أن الرجال هم أكثر عرضة لاكتساب الوزن الزائد بعد الوقوع في الحب من النساء، وذلك بنسبة 69% و45% على التوالي، حيث أوضحت الدراسة أن الذين وقعوا في الحب، اكتسبوا نحو 18 كيلوجرامًا في المتوسط، منها 8 كيلو خلال السنة الأولى فقط، نتيجة الوقوع في الحب.

وعن الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة، فترجع في الأساس إلى زيادة تناول الطعام عند بدء علاقة جديدة ” 41% ” ، أما السبب الثاني فيعود لزيادة تناول الوجبات في الخارج، أو طلب المأكولات السريعة ” 34% ” .

كما أظهرت الدراسة، أن الرغبة في الظهور بأفضل مظهر ممكن عند بدء علاقة جديدة، من أهم أسباب زيادة الوزن، فضلًا عن الزواج الذي يعد سبب آخر مثير للزيادة المفاجئة للوزن.

ومن جانبهم، أكد 57% من المشاركين بالدراسة، أنهم واجهوا بعض الزيادة في الوزن خلال السنة الأولى من الزواج، بمعدل 8 كيلوجرامات، وفي المتوسط، يكتسب الرجال نحو ضعفي ما تكتسبه النساء من وزن خلال أول سنة.