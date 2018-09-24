الشائعات تلاحق محمد صلاح.. وأحدثها: ابن فنان شهير

ماجد محمد(صدى):

تلاحق الشائعات لاعب كرة القدم العالمي المصري محمد صلاح، ليرتبط اسمه هذه المرة بالفنان المصري صلاح السعدني.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة حول ارتباط الفنان صلاح السعدني باللاعب محمد صلاح، حيث تجمعهم علاقة ” أبوة ” كما تداول البعض.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي صورة جمعت صلاح السعدني ومحمد صلاح بشكل كبير، وسط تعليقات ” عايش بقالي كتير وأول مرة أعرف إن صلاح السعدني والد محمد صلاح “.

ومن جانبه خرج نجل الفنان صلاح السعدني عن صمته نافيًا هذا الأمر، قائلًا بسخرية ” أحب أقولك ان مش عايش.. النيزك يارب “.