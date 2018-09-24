الشائعات تلاحق محمد صلاح.. وأحدثها: ابن فنان شهير
تلاحق الشائعات لاعب كرة القدم العالمي المصري محمد صلاح، ليرتبط اسمه هذه المرة بالفنان المصري صلاح السعدني.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة حول ارتباط الفنان صلاح السعدني باللاعب محمد صلاح، حيث تجمعهم علاقة ” أبوة ” كما تداول البعض.
وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي صورة جمعت صلاح السعدني ومحمد صلاح بشكل كبير، وسط تعليقات ” عايش بقالي كتير وأول مرة أعرف إن صلاح السعدني والد محمد صلاح “.
ومن جانبه خرج نجل الفنان صلاح السعدني عن صمته نافيًا هذا الأمر، قائلًا بسخرية ” أحب أقولك ان مش عايش.. النيزك يارب “.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34533 ] نشر منذ 2 ساعتين
الناس ماتخلي أحد بحالها
ناس مسكينة ضعيفة باالفطرة
منشغله بخلق الله
وناسين نفوسهم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂هذي ضريبة الشهرة يبوصلاح
إذا صرت شخص مهم
ومؤثر
بتلقى الناس كلها تطارد وراااااااك🤗🤗🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54613 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعليك من شائعاتهم ياابو مكه ,,