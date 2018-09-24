قطر تشن هجمات إلكترونية على رجل أعمال أمريكي مقرب من ” ترامب “

طلال الضوي(صدى):

صرح محامون يعملون لدى رجل الأعمال الأمريكي البارز إليوت برويدي، بأن قطر قامت بتفيذ هجمات إلكترونية على مئات الأشخاص في المنطقة من بينهم مسؤولون كبار؛ وذلك عن طريق قراصنة إلكترونيين يعملون لصالح ” الدوحة ” .

وبالتطرق للتفاصيل، اتهم رجل الأعمال المقرب من دونالد ترامب ” برويدي ” النظام القطري في وقت سابق، باختراق حساباته وسرقة رسائل بريده الإلكتروني، وإرسالها لوسائل إعلام أمريكية وشركات علاقات عامة عاملة لحساب الدوحة.

وبناء على ذلك أقدم ” برويدي ” وزوجته بمارس الماضي على رفع دعوى قضائية ضد الحكومة القطرية أمام محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس، يتهمانها بالتآمر عليهما واستهدافهما.

ومن جانبه قال محامو ” برويدي ” : ” إن قطر، استهدفت السياسي الأمريكي البارز؛ بسبب انتقاده الدائم لسياسات الدوحة الداعمة للتطرف ” ، حيث أشار إلى أن القراصنة غالباً ما يخفون موقعهم؛ لكن في خطوة معينة من عملية الاختراق، اتضح أنهم يشنون هجماتهم انطلاقًا من شبكة اتصالات في قطر.