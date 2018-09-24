ما لا تعرفه عن محاربة خل التفاح للدهون العنيدة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة نشرتها المجلة الطبية للتّغذية، أن الأشخاص البدناء الذين يتناولوا الخبز الأبيض المنقوع في خل التفاح؛ قد انخفض محيط الخصر لديهم بدرجة كبيرة جدًا عن نظرائهم ممّن تناولوا الخبز الأبيض التقليدي، كما انخفضت الدهون الثلاثية في الدم لديهم.

فتناول خل التفاح المخفف قبل الوجبات؛ حيث يساعد ذلك على تناول كميات أقل من الطعام، وبالتالي الشعور بالشبع سريعًا.

تجدر الإشارة أيضًا أنّ خلّ التفاح يحسّن من مستويات السكر بالدّم؛ مما يضمن عدم الشعور المتكرّر بالجوع الذي يسببه ارتفاع مستوى السكر بالدم.