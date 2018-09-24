في إشارة لخسارته.. رونالدو لن يحضر حفل توزيع جوائز الأفضل

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، اليوم الاثنين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يحضر حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم لإعلان أفضل لاعب في العالم، الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن مساء اليوم؛ في إشارة إلى أنه خسر الجائزة حيث يأتي التصر كمثل ما فعله في توزيع جوائز الأفضل في أوروبا.

وأكدت أن رونالدو اعتذر عن عدم حضور الحفل لسبب غير مقنع؛ هو خوضه التدريبات مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، استعدادًا لمباراة يوم الأربعاء في الدوري الإيطالي، أمام بولونيا، ضمن الجولة السادسة؛ بينما سيجرى الحفل في إنجلترا، وهي لا تبتعد كثيرًا عن تورينو الإيطالية بالطائرة.

ويدخل رونالدو في منافسة على الجائزة المرموقة كل من النجم الكرواتي لوكا مودريتش رمانة ميزان ريال مدريد، والنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول؛ بينما حصل رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العامين الأخيرين 5 مرات إجمالًا؛ فيما فاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب أوروبي هذا الموسم التي منحها لها اليويفا قبل أسابيع.