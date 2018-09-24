بالفيديو.. اكتشف ما يحدث عند سحب فرامل اليد الإلكترونية على سرعة 190 كم/س

أميرة خالد(صدى):

مع بدء اختفاء فرامل اليد اليدوية في العديد من السيارات، من المتوقع أن تحل النسخة الإلكترونية منها محلها، خاصة بعد قيام عدة شركات بتأكيد فعلها ذلك بسياراتها القادمة.

ولهذا، تساءل أحد مقدمي برنامج توب جير، كريس هاريس، عن ما يمكن أن تقدمه فرامل اليد الإلكترونية من متعة عند سحبها على سرعة 193 كم/س، آملاً في أن تكون قادرة على تحقيق بعض المتعة الناتجة من الاحتكاك بالطريق على سرعة كبيرة.

قام كريس بالتجربة بفولكس فاجن جولف R على الطرقات الألمانية، حيث تُعد سرعة 190 كم/س هي الحد القانوني للسرعة، ولكن كما هو متوقع، فور تشغيل فرامل اليد الإلكترونية، توقفت السيارة بشكل كامل، بدلاً من أن تحتك الإطارات بالأسفلت لتنتج بعض الأدخنة، كما كان يأمل مقدم توب جير.