نظام الملالي يواصل القمع.. موجة إعدامات جديدة تطال المعارضين

طهران(صدى):

استمرارا لسياسة القمع التي يتبعها نظام الملالي، كشفت المعارضة الإيرانية عن إعدام جماعي لـ 9 سجناء ،أول أمس السبت، ليرتفع عدد الذين أعدموا في الأيام العشرين الماضية إلى 31 شخصًا.

وأصدرت المقاومة الإيرانية بيانًا، قالت فيه: ” إن عمليات الإعدام الأخيرة جاءت بعد توجيه من رئيس العدلية بمحافظة فارس، والذي شدد فيها على التعامل بحزم وصرامة مع المخلين بالنظام العام والأمن ” .

وأوضح البيان أن بين الذين أُعدموا: ” 9 منهم معارضين سياسيين من الأكراد والبلوش، أُعدموا بتهم ملفقة من قبل الملالي، وهي الحرابة، والإخلال بأمن النظام الإيراني وأعدم المدانون شنقاً في سجون جوهردشت، وزاهدان، وأروميه ” .

وتعتبر المقاومة الإيرانية ، أن النظام في طهران، فشل في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية التي تردى فيها، وتنامت الاحتجاجات الشعبية ضده، مما جعله يلجأ إلى الإعدامات الجماعية.