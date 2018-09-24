بعد يومين من اختفاءه.. ظهور مفاجئ للمفقود السوري ببيشة

أبها(صدى):

ظهر الطفل المفقود سوري الجنسية، بعد تغيبه عن منزله ببيشة، عصر الجمعة الماضية.

وأكد ذوو الطفل ” أحمد جلال مرعي ” أنه بصحة جيدة، دون ذكر أي تفاصيل حول أسباب اختفائه.

وكان الطفل قد استأذن ذويه في الخروج من المنزل ليلعب مع زملاء له، لكنه لم يعد رغم مرور وقت طويل، وتم البحث عنه في مستشفى الملك عبد الله، وفي جميع المناطق، قبل أن يعود، أمس الأحد.