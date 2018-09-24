مصرع مدرب أفاعي بلدغة أفعى غير سامة!

باريس(صدى):

توفي مدرب للأفاعي،إثر لدغة من واحدة منهم ” غير سامة ” وهو ما أثار علامات استفهام كثيرة حول سبب وفاته.

وعثرت والدة المدرب ويدعى ” أنريكو أورن ” مرميا على الأرض ،غارقًا في دمه ، وتم نقله جثة هامدة إلى أحد المستشفيات.

وعلمت الشرطة أن المدرب المتوفي كان يقدم الأرانب والقط طعاما حيا لأفاع يربيها في المنزل ويدربها، نوعها معروف علميا باسم Boa Constricteur المميزة بأنها ذات ذيل أحمر، كبيرة الحجم وغير سامة.

لكن فاجأته إحدى الأفاعي بما لم يكن يحتسب، ولدغته بعنف وصلت معه أنيابها إلى عظامه، مسببة له نزيفا حادا وسريعا، إلى درجة توقف معها قلبه عن النبض.

واتضح أن السبب أنه كان يتناول دواء مسيّلا للدم ومضادا للتخثر، وكان صعبا عليه إيقاف النزف المستمر.