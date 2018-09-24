بالفيديو.. المنيع يوضح حكم رفض المعلمة ذهاب الأطفال للمسجد
أوضح الشيخ عبد الله المنيع، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، حكم رفض المعلمة ذهاب الطلاب الصغار للمسجد من باب الخوف عليهم.
وأكد المنيع خلال برنامج ” يستفتوننك “، أنه يجوز للمعلمة منع الأطفال من الذهاب للمساجد وحدهم دون أن يكون معهم من يحميهم، مشيرًا إلى أنهم لم يصلوا لسن التكليف حتى يكون ذهابهم فرضًا.
#يستفتونك مع الشيخ #عبدالله_المنيع
الشيخ #عبدالله_الدريس
هل تأثم المدرسة اذا رفضت ذهاب الاطفال الي المسجد خوفا عليهم ؟https://t.co/FoW4XTmphx pic.twitter.com/Ph0IwOXjma
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 23, 2018
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19834 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام سليم لا غبار عليه
بعض الناس يجيب اطفاله معه للمسجد للعب