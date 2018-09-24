بالفيديو.. المنيع يوضح حكم رفض المعلمة ذهاب الأطفال للمسجد

حمود العنزي (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله المنيع، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، حكم رفض المعلمة ذهاب الطلاب الصغار للمسجد من باب الخوف عليهم.

وأكد المنيع خلال برنامج ” يستفتوننك “، أنه يجوز للمعلمة منع الأطفال من الذهاب للمساجد وحدهم دون أن يكون معهم من يحميهم، مشيرًا إلى أنهم لم يصلوا لسن التكليف حتى يكون ذهابهم فرضًا.