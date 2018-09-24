” الأحوال الشخصية ” بجدة تصدر حكمًا لصالح فلسطيني ضد طليقته

نايف السالم(صدى):

أنصفت محكمة الاحوال الشخصية، مقيمًا فلسطينيًا ، حيث أصدرت حكمًا لصالحه ضد طليقته الأمريكية، من خلال رد دعوى النفقة المرفوعة منها ضده.

وجاء قرار المحكمة بعدما تبين التزام الزوج الوافد بإرسال النفقة لطليقته ،وتخصيصه مبلغ سنوي يصل إلى 50 ألف ريال رسومًا لدراسة أبنائه.

وكانت السيدة قد ادعت أن طليقها لم ينفق عليها أو على أبنائها طيلة عام ونصف، وهو ما نفاه دفاع الوافد الفلسطيني.

وقدم الدفاع جميع الأدلة والتحويلات البنكية التي تؤكد على دفع الوافد كل الالتزامات المالية المتعلقة بالنفقة والمصاريف الدراسية.