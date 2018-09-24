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بالفيديو والصور.. راشد الماجد يخطف الأضواء في حفل اليوم الوطني بالدمام

بالفيديو والصور.. راشد الماجد يخطف الأضواء في حفل اليوم الوطني بالدمام
أماني الغامدي(صدى):

خطف الفنان راشد الماجد الأضواء ، في حفل اليوم الوطني لمملكة، الذي أقيم في الصالة الخضراء بالدمام.

وأحيا الراشد الحفل أمام حشد من الجماهير، الذين تفاعلوا مع أغانيه التي تمس القلوب.

وتم تداول العديد من مقاطع الفيديو للفنان وجمهوره في الصالة، والذي تناغم مع نجم الحفل وهو يغني لهم أشهر الأغاني.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19820 ] نشر منذ 17 دقيقة

نفس المشكله مع الماجد الاضاءه على الفنان

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