بالفيديو والصور.. راشد الماجد يخطف الأضواء في حفل اليوم الوطني بالدمام
خطف الفنان راشد الماجد الأضواء ، في حفل اليوم الوطني لمملكة، الذي أقيم في الصالة الخضراء بالدمام.
وأحيا الراشد الحفل أمام حشد من الجماهير، الذين تفاعلوا مع أغانيه التي تمس القلوب.
وتم تداول العديد من مقاطع الفيديو للفنان وجمهوره في الصالة، والذي تناغم مع نجم الحفل وهو يغني لهم أشهر الأغاني.
ابشر من عيوني الثنتين .. مثلك نلبّي مطاليبه
القلب ما يسكنه اثنين .. واحد ويكفيك تعذيبه#راشد_الماجد_في_الدمام#اليوم_الوطني88#SaudiNationalDay2018#دام_عزك_ياوطن_88 pic.twitter.com/HpAnP1TxVv
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 23, 2018
غنت الدنيا و غنت البلد
غنت الامجاد لك يابو فهد
تكتب لك الفرحة احلى قصيد
افتخرنا فيك يا وجه السعد
انت سلمان ما مثلك مثيل
وان وجد مثلك صدقني قليل#راشد_الماجد_في_الدمام#اليوم_الوطني88#اليوم_الوطني_السعودي_ال88#88_عاما_من_العطاء#اليوم_الوطني_٨٨_للسعوديه#دام_عزك_ياوطن_88 pic.twitter.com/eWVAmYTVs6
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 23, 2018
راشد الماجد يبدع في أداء أغنية (غمضت عيني)#راشد_الماجد_في_الدمام #اليوم_الوطني88 #SaudiNationalDay2018 #دام_عزك_ياوطن_88 pic.twitter.com/laX9hjFfNi
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 23, 2018
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19820 ] نشر منذ 17 دقيقة
نفس المشكله مع الماجد الاضاءه على الفنان