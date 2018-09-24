بالفيديو.. تصرف عفوي لطفل بعد رؤيته صورة خادم الحرمين وولي العهد
وثق مقطع فيديو متداول، لقطة عفوية لطفل صغير،أدى التحية العسكرية فور رؤيته لصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله-.
وظهر الطفل واقفًا أمام الصورة، على بوابة أحد المتاجر، وأدى التحية العسكرية ثم دخل إلى المتجر برفقة أسرته.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 19820 ] نشر منذ 34 دقيقة
بارك الله فيه