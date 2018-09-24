بالفيديو.. تصرف عفوي لطفل بعد رؤيته صورة خادم الحرمين وولي العهد

علي القحطاني (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لقطة عفوية لطفل صغير،أدى التحية العسكرية فور رؤيته لصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله-.

وظهر الطفل واقفًا أمام الصورة، على بوابة أحد المتاجر، وأدى التحية العسكرية ثم دخل إلى المتجر برفقة أسرته.

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