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بالفيديو.. شمس الكويتية تشن هجومًا على بعض رجال الدين

بالفيديو.. شمس الكويتية تشن هجومًا على بعض رجال الدين
أماني الغامدي(صدى):

شنت الفنانة شمس الكويتية، هجومًا حادًا على بعض ” رجال الدين ” ، ممن يقومون بتوجيه الناس حسب رؤيتهم ويفسرون آيات الله حسب قناعتهم الشخصية.

وقالت شمس في لقائها ببرنامج ” ع السيف ” ، إن القرأن الكريم لم ينزل على من يسمون أنفسهم ” رجال الدين ” فقط حتى يقومون هم بتفسيرها وتوجيه الناس حسبما يرون، ولكنها نزلت للناس جميعًا.

وأوضحت أن أول شيء تنظر إليه عند مشاهدتها لرجل دين هو حجم ” كرشه ” كما تتساءل حول عدد الزوجات اللاتي تزوج بهن، مرجعة السبب إلى : ” أنه كلما كانت روحانيات الإنسان مرتفعة يصبح أكله أقل ويبتعد عن الغرائز ” على حد قولها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19820 ] نشر منذ 1 ساعة

شكلها متضايقه من ابو كرش وخصوصا بعد زواجها الاخير
الضاهر الزوج كان عنده كرش ويرعصها تحته ولهذا سبب لها نفسيه وعقوده مستديمه

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