” نحن غير كل الأوطان ” .. نص رسالة أم لابنتها في ذكرى اليوم الوطني

علي القحطاني (صدى):

لاقت رسالة تحفيزية كتبتها أم لابنتها الصغيرة في ذكرى اليوم الوطني الـ88، تداولا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الأم في رسالتها: ” ابنتي الغالية، اليوم هو ذكرى يومنا الوطني الذي يحمل معه تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا كل عام، يثير في صدورنا فخرًا واعتزازًا ويغمرنا بطاقة تزيد من همتنا للعمل في تحقيق رؤية البلاد الطموحة ” .

وتابعت : ” أتعلمين يا بنتي لماذا نعتز بوطننا؟ لأننا وباختصار غير كل الأوطان، نحن مهد الرسالة وقبلة المسلمين، ونحن أيضًا أحد أهم أعمدة الاستثمارات في العالم، تحتفل بنا الأوطان اليوم احترامًا وتقديرًا لكل الإنجازات الرائدة التي تمكنا من تحقيقها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” .

وأضافت: ” وبهذه المناسبة أحببت يا بنتي الغالية أن أقول لكِ إنكِ تعيشين حلمي الذي تمنيت أن أعيشه وأنا بعمرك، استمتعي يا بنتي بما نحن عليه اليوم.. ابدعي واعملي وتعلمي واستمدي طموحك من طموح قائد الرؤية أميرنا الشاب محمد بن سلمان، واجعلي شعارك كلمات سموه حين قال طموحنا عنان السماء ” .