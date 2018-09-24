بالفيديو.. قطريون يحتفلون باليوم الوطني في الدوحة ” سرًا “

عادل الحربي (صدى):

نشر المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الأثنين، مقطع فيديو لقطريون يحتفلون باليوم الوطني للمملكة، في الدوحة.

وقال القحطاني في تغريدة له عبر ” تويتر ” معلقًا على المقطع : ” من احتفالات أهلنا في الدوحة بمناسبة اليوم الوطني، يحتفلون بالسر خوفًا من تنظيم الحمدين والقوات الأجنبية ولكنهم يأبون إلا مشاركة أهلهم في السعودية فرحتهم ” .

وأضاف: ” أقر الله أعيننا بهم قريبًا إن شاء الله بعد زوال غمتهم وهمهم وكربتهم ” .

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