بالفيديو.. قطريون يحتفلون باليوم الوطني في الدوحة ” سرًا “
نشر المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الأثنين، مقطع فيديو لقطريون يحتفلون باليوم الوطني للمملكة، في الدوحة.
وقال القحطاني في تغريدة له عبر ” تويتر ” معلقًا على المقطع : ” من احتفالات أهلنا في الدوحة بمناسبة اليوم الوطني، يحتفلون بالسر خوفًا من تنظيم الحمدين والقوات الأجنبية ولكنهم يأبون إلا مشاركة أهلهم في السعودية فرحتهم ” .
وأضاف: ” أقر الله أعيننا بهم قريبًا إن شاء الله بعد زوال غمتهم وهمهم وكربتهم ” .
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