أنباء عن مقتل قيادات حوثية من بينهم محمد علي الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أعلن مصدر مطلع عن مقتل عدد من القيادات الحوثية البارزة، من أهمها محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا، وأبوعلي الكحلاني القيادي المقرب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، في ضربة جوية للتحالف.

ومن بين القتلى عدد من قياديي حزب الله اللبناني المتواجدين مع جماعة الحوثي، مدربين ومستشارين عسكريين في إطار الدعم الإيراني للجماعة الإرهابية.

يذكر أن وسائل إعلام يمنية قد تناقلت أنباءًا عن ضربة لقوات التحالف العربي استهدفت قيادات حوثية كبيرة دون أن تتضح هوياتها.