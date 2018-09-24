ولادة طفلة تحمل شقيقتها التوأم داخل بطنها

القاهرة(صدى):

تفاجأ طبيب أخصائي نساء وتوليد مصري، أثناء إجراء عملية وضع قيصري لسيدة ثلاثينية، بانتفاخ كبير فى بطن المولودة.

وأوضح الطبيب أنه بعد إجراء أشعة اكتشف أن الطفلة تحمل طفلة أخرى ” توأمها ” داخل بطنها.

وأشار الطبيب ” مظهر عطية ” إلى أن السيدة كانت حاملا فى توأم ولكن جنينا تغلف داخل بطن الجنين الآخر، مؤكدا أن هذه الحالة تحدث مرة كل 500 حالة حمل.

ولفت إلى أن الجنين المغلف داخل بطن شقيقته يشبه فقط فى شكله الخارجى الجنين العادي ولكن جسده غير مكتمل، فهو عبارة عن أنسجة فقط.

ومن المقرر إجراء عملية جراحية للطفلة لاستخراج الجنين الذي بداخلها.