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بالفيديو.. تفاعل غير مسبوق من الجماهير في حفل محمد عبده

بالفيديو.. تفاعل غير مسبوق من الجماهير في حفل محمد عبده
أماني الغامدي(صدى):

شهد حفل فنان العرب محمد عبده، المقام في الصالة الرياضية بجدة، تفاعلا غير مسبوق من الجماهير.

وأشعل محمد عبده المسرح في ليلة الوطن ،برائعة كل العصور ” فوق هام السحاب ” .

وتفاعل الجمهور الكبير مرددين أشهر أغاني فنان العرب، فيما تفاعل متابعو الحفل عبر شاشات التلفزيون، عبر وسم ” محمد عبده في جدة ” تفاعلاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي.


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