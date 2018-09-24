بالفيديو.. تفاعل غير مسبوق من الجماهير في حفل محمد عبده

أماني الغامدي(صدى):

شهد حفل فنان العرب محمد عبده، المقام في الصالة الرياضية بجدة، تفاعلا غير مسبوق من الجماهير.

وأشعل محمد عبده المسرح في ليلة الوطن ،برائعة كل العصور ” فوق هام السحاب ” .

وتفاعل الجمهور الكبير مرددين أشهر أغاني فنان العرب، فيما تفاعل متابعو الحفل عبر شاشات التلفزيون، عبر وسم ” محمد عبده في جدة ” تفاعلاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي.