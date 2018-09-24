بالفيديو.. تفاعل غير مسبوق من الجماهير في حفل محمد عبده
شهد حفل فنان العرب محمد عبده، المقام في الصالة الرياضية بجدة، تفاعلا غير مسبوق من الجماهير.
وأشعل محمد عبده المسرح في ليلة الوطن ،برائعة كل العصور ” فوق هام السحاب ” .
وتفاعل الجمهور الكبير مرددين أشهر أغاني فنان العرب، فيما تفاعل متابعو الحفل عبر شاشات التلفزيون، عبر وسم ” محمد عبده في جدة ” تفاعلاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي.
فنان العرب #محمد_عبده يلهب المشاعر في ليلة الوطن برائعة كل العصور (فوق هام السحاب) وتفاعل غير مسبوق من الجمهور#محمد_عبده_في_جده#اليوم_الوطني88 #SaudiNationalDay2018#دام_عزك_ياوطن_88 pic.twitter.com/bAm2qUHsPz
— خليجية (@Khalejiatv) September 23, 2018
#محمد_عبده_في_جده
أداء استثنائي من فنان العرب لأغنية (رماد المصابيح).. مقطع ذهبي احفظه في مفضلتك..#اليوم_الوطني88 #SaudiNationalDay2018#دام_عزك_ياوطن_88 pic.twitter.com/gSUFbPbo9d
— خليجية (@Khalejiatv) September 23, 2018
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