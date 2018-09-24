سعود آل سويلم: الناقل التلفزيوني يصاب بالعمى عندما يشاهد جماهير النصر في المدرجات

نواف السالم(صدى):

دعا رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الجماهير لمساندة الفريق في مباراته اليوم الأثنين أمام التعاون، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واصفًا الجماهير بـ ” شريان العالمي ” .

وقال آل سويلم في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” الناقل التلفزيوني يصاب بالعمى عندما يشاهد جماهير النصر في المدرجات ” .

وتابع : ” للأسف التجاهل والتعمد في اخفاء جمال المدرجات، لم يكن وليد هذا اليوم، ولكن طفح الكيل إلى متى هذا التجاهل؟ ”

وفي سياق آخر ، وجه آل سويلم حديثه لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، قائلا : ” أخي معالي المستشار تركي ال الشيخ سوء أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد تُعرض اللاعبين لإصابات خطيرة ،وستفسد متعة الدوري وتضيّع ملايين صُرفت لجعل دورينا أقوى وأجمل ” .

وأضاف : ” إدارة الملعب لم تعالج هذه المشكلة، والأمل في تدخلك الشخصي فالوضع أصبح خطير ومصدر رعب للاعبين ” .