سعود آل سويلم: الناقل التلفزيوني يصاب بالعمى عندما يشاهد جماهير النصر في المدرجات
دعا رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الجماهير لمساندة الفريق في مباراته اليوم الأثنين أمام التعاون، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واصفًا الجماهير بـ ” شريان العالمي ” .
وقال آل سويلم في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” الناقل التلفزيوني يصاب بالعمى عندما يشاهد جماهير النصر في المدرجات ” .
وتابع : ” للأسف التجاهل والتعمد في اخفاء جمال المدرجات، لم يكن وليد هذا اليوم، ولكن طفح الكيل إلى متى هذا التجاهل؟ ”
وفي سياق آخر ، وجه آل سويلم حديثه لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، قائلا : ” أخي معالي المستشار تركي ال الشيخ سوء أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد تُعرض اللاعبين لإصابات خطيرة ،وستفسد متعة الدوري وتضيّع ملايين صُرفت لجعل دورينا أقوى وأجمل ” .
وأضاف : ” إدارة الملعب لم تعالج هذه المشكلة، والأمل في تدخلك الشخصي فالوضع أصبح خطير ومصدر رعب للاعبين ” .
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