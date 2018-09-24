رقم قياسي جديد.. المملكة تدخل ” جينيس ” بأكبر علم من الألعاب النارية وطائرات الدرونز

عادل الحربي(صدى):

كشف المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، الأحد، عن تسجيل رقم قياسي جديد للمملكة في موسوعة ” جينيس ” لأكبر علم تم تشكيله بالألعاب النارية وطائرات الدرونز.

وقال القحطاني في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” رقم قياسي سعودي جديد تم توثيقه اليوم في موسوعة “جينيس” في اليوم الوطني 88 لأكبر علم تم تشكيله بالألعاب النارية وطائرات الدرونز ” .

وأضاف : ” خالص الشكر لزملائي في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والزملاء في هيئة الترفيه ” .

يذكر أن المملكة كانت تسعى للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية في اليوم الوطني الـ88 للمملكة، بالتسجيل أرقام قياسية من فعاليتين ضخمتين، هي: الألعاب النارية، وأكبر علم سعودي يرسم في السماء باستخدام طائرات الدرونز الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.