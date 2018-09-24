” هل وجود عدادين للكهرباء يؤثر على دعم الإسكان ” الوزارة تجيب

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الإسكان في ردها على سؤال مواطن بشأن تأثير وجود عدادين للكهرباء على استحقاقه لديها، أن من يملك عداد كهرباء لا يمكنه الاستفادة من دعم الوزارة ويجب على المتقدم أن يطابق الشروط لكي يتم دعمه.

وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت في وقت سابق أن برنامج ” سكني ” لا يستبعد المتقاعدين أو من هم على وشك التقاعد، مشيرة إلى أن هذه الفئة لها أولوية خاصة.