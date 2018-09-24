” هل وجود عدادين للكهرباء يؤثر على دعم الإسكان ” الوزارة تجيب
أكدت وزارة الإسكان في ردها على سؤال مواطن بشأن تأثير وجود عدادين للكهرباء على استحقاقه لديها، أن من يملك عداد كهرباء لا يمكنه الاستفادة من دعم الوزارة ويجب على المتقدم أن يطابق الشروط لكي يتم دعمه.
وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت في وقت سابق أن برنامج ” سكني ” لا يستبعد المتقاعدين أو من هم على وشك التقاعد، مشيرة إلى أن هذه الفئة لها أولوية خاصة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54592 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31784 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا إله الا الله وحده لا شريك له
وزارة مالك مكان
وحساب الموطن
وقبلهم.حافز
زي تعليقاتنا في صدى
قول ولا فعل
فيه ناس ماتوا وشبعوا موت وناس عمروا وسكنوا. وناس تغيرت احوالهم كبروا وتزوجوا وخلفوا وطلقوا
وهم ما حصلوا شي
الله يرحم الملك عبدالله ويسكنه فسيح جناته