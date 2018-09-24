للجنسين.. وظائف شاغرة في نسما القابضة بحائل ورابغ

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة الوطنية نسما القابضة، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من حائل، ورابغ.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مسؤول الموارد البشرية عدد وظيفتين/ حائل، مضيفة طيران حائل، فني ميكانيكي رابغ، مسؤول الرواتب رابغ، مشرف تنسيق التدريب رابغ، موظف تنسيق التدريب رابغ، مشرف المصادر رابغ، موظف المصادر رابغ.

كما تضمنت الوظائف : مسؤول التوظيف رابغ، مشرف علاقات الموظفين رابغ، موظف علاقات الموظفين رابغ، مشرف شؤون الموظفين رابغ، موظف شؤون الموظفين رابغ، كاتب الإدارة والتوثيق رابغ، مهندس/ مسؤول الصحة والسلامة رابغ محاسب رابغ.

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