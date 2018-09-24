الجوازات تجيب على تساؤل حول تخفيض رسوم الزيارة لـ 500 ريال

عادل الحربي(صدى):

ردت المديرية العامة للجوازات تساؤلًا، اليوم الأحد، عن أنباء بشأن تخفيض رسوم الزيارة إلى 500 ريال وفتحها لكافة الوافدين، وذلك بعد تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المغردين في سؤاله: ” هل تم تحفيض الرسوم لـ 500 ريال للزيارات وفتحها لكافة الوافدين، وقائمة نهائية بأسعار رسوم الإقامة العائلية لجميع الوافدين، هل هذا الخبر صحيح؟ .

ومن جانبها ردت الجوازات بقولها: ” ليس من اختصاص إدارة الجوازات، إصدار تأشيرة الزيارة من اختصاص وزارة الخارجية ” .

فيما ذكرت ” مصادر ” أنه لم يصدر أي قرار من الجهات الرسمية بشأن صدور تعديلات جديدة أو تخفيض لرسوم الزيارة العائلية.