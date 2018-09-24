صورة مثيرة لرجل بعد تعرضه لحادث مروري

أنقرة(صدى):

أثارت صورة منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرجل تركي، اليوم الأحد، حالة من الاستغراب نتيجة وجود الرجل عالقًا في سيارته بوضعية غريبة، بعد تعرضه حادث مروري في مدينة إسطنبول.

وبالرغم من انقلاب السيارة على أحد جوانبها وتهشم زجاجها، فإن الرجل كان داخلها في وضعية الجلوس.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن السائق فقد السيطرة على سيارته في منطقة ” أفجيلار ” وانحرفت السيارة عن مسارها بعد أن حطمت الحواجز على أحد جوانب الطريق.

وتمكن ” رجال الدفاع المدني ” من إخراج الرجل من السيارة، دون أن يتعرض لإصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية.