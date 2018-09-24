بالصور.. جيرونا يوقف انتصارات برشلونة بالتعادل 2-2

ماجد محمد(صدى):

تعادل نادي برشلونة إيجابيًا مع ضيفه جيرونا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي برشلونة كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه في الدقيقتين 19 و63.

كما سجل كريستيان ستواني هدفي جيرونا في الدقيقتين 45 و51.

ورفع ” البارسا ” رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب ” الليجا ” بفارق الأهداف فقط عن نادي ريال مدريد، في حين رفع جيرونا رصيده للنقطة الثامنة في المركز السادس.