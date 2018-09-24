حقيقة قرار منح ” ربات المنازل ” راتباً شهرياً

علي القحطاني(صدى):

أوضحت مصادر اليوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن منح ربات المنازل رواتب نظير تفرغهن لشؤون المنزل وتربية الأبناء.

وقالت المصادر : الأنباء المتداولة بمنح ربات المنازل رواتب نظير تفرغهن لشؤون المنزل، ليس لها اساس من الصحة.

ويذكر أن صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت صدور قرار بشأن منح ربات المنازل رواتب شهرية.