حقيقة قرار منح ” ربات المنازل ” راتباً شهرياً
أوضحت مصادر اليوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن منح ربات المنازل رواتب نظير تفرغهن لشؤون المنزل وتربية الأبناء.
وقالت المصادر : الأنباء المتداولة بمنح ربات المنازل رواتب نظير تفرغهن لشؤون المنزل، ليس لها اساس من الصحة.
ويذكر أن صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت صدور قرار بشأن منح ربات المنازل رواتب شهرية.
نحن مواطنات نستحق هذا[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 58 دقيقة
والله ياليت يصرف ل ربات المنازل يستحقون لو مبلغ رمزي
وان شاء الله الحكومة ماتقصر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54586 ] نشر منذ 57 دقيقة
وقالت المصادر : الأنباء المتداولة بمنح ربات المنازل رواتب نظير تفرغهن لشؤون المنزل، ليس لها اساس من الصحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
,, هههههههههههههههههههههههه ,,
,, ضحكتني ياذا النباء ضحكتني وانا مَشْتِيْ .. على قولة القايل ,,
.. ربات البيوت مايبن إلا رخص البانزين حق مشاويرهن مع ازواجهن ,,
qlq[ عدد التعليقات: 3980 ] نشر منذ 17 دقيقة
…
حساب المواطن قام بالواجب