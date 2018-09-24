بالفيديو.. انطلاق عروض ” سيرك دو سوليه ” بالرياض في اليوم الوطني الـ88

حمود العنزي(صدى):

‏انطلق عرضا ضخما لـ ” سيرك دو سوليه ” العالمي، اليوم الأحد، باستاد الملك ” فهد الدولي ” في الرياض، احتفاءً باليوم الوطني الـ88 للمملكة، وهو إحدى فعاليات هيئة الترفيه للاحتفال بالمناسبة.

وقدّم السيرك فقرات مدهشة للعروض النارية والبهلوانية على الجدران بأشكال أسطورية، وقطعا موسيقية جاذبة، واستعراضات حركية تتميز بمهارة اللاعبين، والخدع المبهرة، وعروض الدراجات، لمؤدين مهرة، واستعراض العجلات، وفقرات غنائية أوبرالية حديثة، أداها نخبة من الفنانين المعاصرين.

والجدير بالذكر أنّ عروض ” سيرك دو سوليه ” تُعدّ من أبرز العروض العالمية، ويتمّ دمجها في إطار واحد بمصاحبة الموسيقى.

ومن جانبها دعت الهيئة العامة للترفيه، الجميع إلى زيارة موقع روزنامة اليوم الوطني للإطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.‏

شاهد مهارة لاعبي #سيرك_دو_سولويه في عروض النار.. دقة وخفة حركة لا تقارن#سارعي pic.twitter.com/nsIsjfSvet — MBC1 (@mbc1) September 23, 2018