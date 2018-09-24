بالصور.. نائب رئيس الأهلي يطمئن على الوضع الصحي لـ ” مهند عسيري “

نواف السالم(صدى):

‏قام نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ عبدالله بترجي بزيارة لاعب الفريق الكروي الأول مهند عسيري في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، متمنياً له الشفاء العاجل .

وكان مهند عسيري قد تعرض للإصابة خلال كرة مشتركة مع حارس الحزم في مباراة الفريقين، الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث تلقى العلاج وواصل خوض المباراة، قبل أن يسقط بمفرده، ويترك الملعب.

وكشف نادي الأهلي، عن مدة غياب مهاجمه وهدافه مهند عسيري، لافتًا إلى أنه يحتاج من يومين إلى 5 أيام، قبل العودة لتدريبات فريقه.