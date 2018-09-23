بالصور.. في محاضرة ” اشهد يا تاريخ ” الفيفي يستعرض تاريخ ومنجزات الوطن

حامد العمري(صدى):

بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية نظم ” منتدى الثقفي ” الأدبي الثقافي ، بالشراكة مع مهرجان العنب الثالث ببني سعد محاضرة بعنوان : ” اشهد يا تاريخ ” لسعادة محافظ محافظة ميسان الأستاذ عبدالله بن حسن الفيفي وأدارها الدكتور خلف بن سعد الذويبي .

شهدت المحاضرة حضور عدد كبير من الأدباء والمثقفين ورؤساء المراكز ، ومديري الإدارات ومشائخ القبائل ولفيف من المهتمين بالشأن الأدبي والثقافي والتاريخي .

بدأ الفيفي المحاضرة باستعراض بدايات الدولة السعودية الأولى ثم الثانية، ثم بدأ في عرض منجزات الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله ، ثم توالى استعراض منجزات الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله يرحمهم الله جميعا ، ثم عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، مبينًا خصائص كل عهد من العهود الزاهرة لملوك المملكة العربية السعودية .

وفي نهاية المحاضرة فتح مدير المحاضرة الدكتور خلف الذويبي باب المداخلات، حيث حظيت بعدد من المداخلات من أبرزها مداخلة لسعادة الأستاذ سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى السابق ، والمشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمطقة مكة المكرمة، ومداخلة للإعلامي محمد الثبيتي ، ومداخلة للدكتور بريكان الشلوي .

وفي نهاية اللقاء ألقى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سامي الثقفي ، كلمة هنّأ فيها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين ، وشكر فيها المحاضر واللجنة المنظمة لمهرجان العنب ببني سعد والحضور الكريم .

واختتم ذلك بتكريم سعادة محافظ ميسان الأستاذ عبد الله الفيفي ومدير اللقاء الدكتور خلف الذويبي، ورئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان العنب ببني سعد سعادة المهندس علي صديق ورئيس المجلس البلدي ببني سعد الأستاذ طاهر السيالي .